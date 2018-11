Higuain, maledizione dal dischetto: in Serie A ha già sbagliato 6 rigori

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dodici rigori realizzati e sei falliti. Tutt'altro che immacolate le statistiche dagli undici metri di Gonzalo Higuain in Serie A. Questa sera il Pipita s'è presentato dal dischetto al 41esimo della sfida Milan-Juventus per calciare un penalty che lui stesso s'era guadagnato pochi istanti prima e non è riuscito a battere Szczesny, bravo a intercettare la sfera grazie all'aiuto del palo.