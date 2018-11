Higuain: "Mi scuso con tutti: farò il possibile perché non ricapiti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Post su Instagram di Gonzalo Higuain, punta del Milan, espulsa ieri contro la Juventus per le proteste all'arbitro Mazzoleni. "Voglio chiedere scusa a tutti per il comportamento avuto ieri in campo, ai miei compagni alla società , ai tifosi che da ieri mi stanno dimostrando ancor di più il loro affetto. Mi faccio carico delle mie responsabilità e farò il possibile perchè non ricapiti ❤️❤️❤️".