Higuain-Milan-Juventus, le coppe per far risplendere il Pipita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain ha accettato il Milan la scorsa estate per puntare a vincere. Era obiettivamente difficile pensare allo Scudetto, ma almeno per conquistare una coppa. Archiviata l'amarezza per l'eliminazione in Europa League di inizio dicembre, ora il Milan punta tutto sulla Coppa Italia e sulla Supercoppa Italiana, oltre il quarto posto in campionato da conquistare entro maggio che aprirebbe nuovi scenari dal punto di vista sportivo ed economico. Le recenti vicende legate al Pipita hanno animato gli ultimi giorni di mercato, col Chelsea in agguato e la Juventus impaurita di ritrovarsi l'argentino a Torino nei prossimi mesi per poi fare i conti con una possibile minusvalenza. Intanto la gara di oggi in Coppa Italia può correre in soccorso del Milan e di Higuain, con Gattuso che si affiderà proprio all'ex Real Madrid e Napoli per battere la Sampdoria a Marassi. Privarsi di Higuain a gennaio, almeno sulla carta, avrebbe poco senso per le strategie rossonere. Per ritrovare sintonia tra le parti servirebbe però un gol dell'argentino, in grado di lanciare il Milan ai quarti e di far tornare il sorriso sulle labbra del recordman di reti in un singolo campionato di Serie A. Ma anche per aumentare le chance di vittoria in Supercoppa mercoledì a Gedda contro la Vecchia Signora. Un compito arduo, con l'obiettivo di ripetere quanto accaduto venticinque mesi fa a Doha.