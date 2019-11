Higuain: "Non ci stiamo esprimendo al top, ma siamo l'unica imbattuta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gonzalo Higuain, ospite di Sky, parla così dopo la doppietta di Bergamo, che ha rilanciato le proprie quotazioni dopo un periodo di magra: "Io credo sempre in me stesso, ovviamente dopo ci sono momenti in cui le cose vanno meglio che in altri, ma l'importante è avere la fiducia in se stesso e di cercare di fare il meglio. Quindi quest'anno ho l'obiettivo di aiutare la Juventus a raggiungere il maggior numero di successi possibili ed è lo stesso obiettivo dei miei compagni. Per il momento forse non stiamo esprimendo al massimo il gioco che vuole il mister, ma credo che siamo l'unica squadra imbattuta in Europa, siamo già qualificati agli ottavi di Champions e siamo primi in campionato, quindi c'è questa pecca ma l'inizio stagione sta andando bene. Ovviamente quello che conta è il risultato, tu puoi fare un gioco spettacolare ma se sei a metà classifica tutti ti ammazzano perché giochi alla grande ma non vinci. Adesso vinciamo e non giochiamo alla grande e anche si parla. Nel calcio la gente non si accontenta ed è giusto che sia così. Ovviamente è più bello vincere giocando il calcio che vuole il mister. Ma è appena arrivato e anche se non stiamo esprimendo il gioco che vuole l'allenatore, la squadra vuole vincere perché ha questa mentalità di vincere e di lottare fino all'ultimo".