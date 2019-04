Higuain: "Non mi pento di aver lasciato il Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non mi pento di aver lasciato il Napoli". Così Gonzalo Higuain. In un momento complicato della sua carriera, il centravanti del Chelsea si è raccontato a ESPN: "Sono passati anni, ognuno pensa quel che vuole, ma credo di avere scelto in modo corretto. In questo momento della vita non mi tocca nulla, non m'interesso di ciò che dice la gente.

Vedono solo se segni gol, perché ci pagano per questo. Ci giudicano solo se segniamo, mi sembra un po' esagerato".