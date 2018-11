© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non mi sento la stella di questa squadra". Parole e musica di Gonzalo Higuain, che ancora non è riuscito a trascinare il Milan dove si aspettava. Il Pipita ne ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange: "Voglio solo arrivare a raggiungere gli obiettivi del club. Le voci? Penso solo al Milan, come ha detto il mister".

Che voto si dà?

"Provo sempre ad aiutare la squadra, non mi do mai un voto quando gioco, quello è compito vostro. Posso dimostrare molto di più ed è per questo che mi hanno preso. Spero di aver imparato dai miei errori".