"Higuain partner perfetto di Ronaldo". Quelle parole di Pirlo che confermano la caccia al 9

vedi letture

La Juventus non giocherà col falso nueve ma cerca un centravanti. E' la filosofia di Andrea Pirlo e le sue idee di gioco palesate nel corso degli anni a confermarlo. Nel settembre 2019, per esempio, durante un evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, spiegò. "Higuain è il partner perfetto per Ronaldo e per la Juventus: sa far giocare la squadra e sa far gol".