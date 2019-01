Higuain-Piatek, l’intreccio prosegue: il punto sull’attacco Milan

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan è a caccia del sostituto di Gonzalo Higuain. Il Pipita è sempre più vicino all’addio e la dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata, tanto che Leonardo è rimasto a Milano nella giornata di ieri per trovare una o più soluzioni. Il direttore generale brasiliano doveva partire insieme a Maldini, Gazidis e Scaroni per partecipare alla cena ufficiale con gli organizzatori dell’evento a Gedda, ma è rimasto in città per lavorare sul mercato. In primis ha visto l’agente di Cristian Zapata per cercare l’intesa sul rinnovo del contratto, ma ci sarà bisogno di nuovi incontri per riuscire a trovare la quadra. Ma il punto è un altro: il Milan ha individuato in Piatek il vero sostituto di Higuain. “Il Milan potrebbe fare un'offerta per Piatek nei prossimi giorni, ma serve che sia sostanziosa per farci vacillare”, ha detto il direttore del Genoa Giorgio Perinetti. La sostanza è che servono tanti soldi pre strapparlo alla squadra di Prandelli. Servono almeno 40 milioni, e il Milan potrebbe studiare una formula con il prestito oneroso e diritto di riscatto nell’arco di un anno e mezzo. Altrimenti se il Genoa pretende solamente la cessione a titolo definitivo, il Milan avrà difficoltà a chiudere l’operazione a causa del pressing dell’Uefa. Insomma una situazione non facile per i rossoneri che pensavano di aver risolto il problema dell’attacco con l’acquisto di Higuain in estate, e invece si ritrovano a dover risolvere una grana importante per il futuro. E in tutto questo, stasera c’è una finale da giocare contro la Juve.