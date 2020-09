Higuain, prima il sì al nuovo club poi la separazione dalla Juventus

Questione di giorni e Gonzalo Higuain chiuderà in maniera definitiva la sua esperienza con la maglia della Juventus. Gol, trofei e soddisfazioni raccolte dal Pipita nei tre anni con addosso i colori della Vecchia Signora. Anni in calando, dopo i primi due ad alto livello, a evidenziare quanto motivazioni e rendimento abbiano subito una flessione rilevante dopo i mesi passati in prestito al Milan prima e al Chelsea poi: neanche la “cura” Sarri, suo mentore capace di comprenderlo in ogni sfumatura, è riuscita a farlo ritornare quello del primo biennio. Così, dopo aver rifiutato la cessione l’estate scorsa, il 21 bianconero si appresta a salutare Torino in questa sessione di mercato.

PRIMA LA NUOVA SQUADRA, POI L’ADDIO ALLA JUVE - Nicolas Higuain, fratello-agente del Pipita, è volato in Piemonte dall’Argentina lo scorso fine settimana con un obiettivo ben chiaro: sciogliere lo stallo e risolvere definitivamente la pratica del contratto, valido fino al giugno 2021, dell’ex Napoli. Finale condiviso da tutte le parti, la separazione, ma dettagli ancora non del tutto convergenti: l’argentino infatti pretende una buonuscita dalla Juventus per risolvere il patto firmato ormai più di 4 anni fa. La trattativa va avanti, prima però necessaria la definizione dell’accordo che legherà Gonzalo Higuain alla sua prossima squadra: pochi dubbi in tal senso con l’Inter Miami di David Beckham che, dopo aver tesserato Matuidi, ha mosso i passi giusti verso l’attaccante argentino. Sigillata l’intesa con gli americani, si arriverà alla decisione definitiva sulla buonuscita che non corrisponderà ai 7,5 milioni di euro dell’ultimo anno di contratto. L’ottimismo regna sovrano, le decisioni ormai sono state prese ma serve ancora qualche giorno d’attesa per mettere la parola fine all’avventura di Gonzalo Higuain con la Juventus.