© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol all'esordio col Tottenham, la fascia da capitano dopo l'uscita dal campo di Bonucci, l'atteggiamento positivo e il grande sostegno dei tifosi: tutto questo, come sottolinea Tuttosport, non aiuterà Gonzalo Higuain a restare alla Juventus.

Stand-by sulla cessione - Se non cambia la posizione della dirigenza bianconera, al momento non cambia però neanche quella del giocatore, che in Italia vuole solamente la Juve. Una linea netta che non spaventa comunque la Roma, ancora in pressing per regalare al più presto a mister Fonseca il suo nuovo centravanti.

Valzer delle punte - Higuain alla Roma sbloccherebbe infatti Edin Dzeko all'Inter e potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Mauro Icardi, nel mirino latente di Paratici così come del Napoli. Tutto ruota dunque intorno al 'Pipita', prima tessera di un domino dei bomber che ha fretta di cadere.