Higuain può dare il via al valzer delle punte. Morata eventuale sostituto

I bomber sono pronti a infiammare il mercato. Come riporta Tuttosport, si prospetta un vero e proprio valzer degli attaccanti, che potrebbe essere inaugurato da Gonzalo Higuain, cercato da Chelsea e Paris Saint-Germain. La Juve lo sostituirebbe con Morata (si studia uno scambio, soprattutto se Sarri dovesse sedersi sulla panchina dei Blues) e tiene d'occhio sempre Martial. A Madrid tiene banco il caso Ronaldo, che non ha posato nella consueta foto con le nuove maglie, l'unico in tutta la rosa. Anche Benzema non è sicuro di restare a Madrid, così come Robert Lewandowski a Monaco. Inter e Roma, invece, rischiano di perdere i due uomini-chiave, Mauro Icardi ed Edin Dzeko. A riportarlo è Tuttosport.