Higuain (quasi) come Dzeko: d'inverno il Chelsea cerca un bomber pronto

Gonzalo Higuain come Edin Dzeko, un anno dopo. Il Chelsea, almeno in estate, fa vanto di non puntare sui calciatori over 30. Salvo poi, in inverno, andare a caccia di un bomber pronto. A gennaio 2018 in panchina c'era Antonio Conte e l'obiettivo era il bosniaco della Roma. Praticamente già venduto dai giallorossi, Dzeko è poi rimasto nella Capitale per spingere la Roma fin quasi alla finale di Champions. E oltre, perché da quell'addio sfiorato è rinato un amore ancora attuale.

Il Chelsea, agli sgoccioli del mercato invernale 2018, virò poi su Olivier Giroud. Bene ma non benissimo: in Premier, l'anno scorso, il francese ha messo a segno 3 gol in 13 partite. Quest'anno, bomber di coppa, una sola rete in 17 gare di campionato. In panchina, nel frattempo, è arrivato Maurizio Sarri. Da un italiano all'altro, con la stessa necessità: un attaccante pronto, che faccia gol sin da subito. Che trascini la squadra. Un anno dopo Dzeko, è Higuain il nome scelto dal Chelsea. Vicinissimo ai Blues, il Pipita. Quasi come Dzeko, più di Dzeko: il ripensamento, l'atto d'amore, in questo caso, sembra un po' meno probabile.