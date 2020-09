Higuain saluta, in attesa dell'esame di Suarez. Cosa ha fatto la Juve questa settimana

vedi letture

L'esame d'italiano più famoso nella storia del calciomercato. Ne attende l'esito la Juventus, che intanto si prepara a salutare in via definitiva il Pipita.

Tutto su Suarez. È il primo nome, ormai da giorni, per i bianconeri. Con Luis Suarez c'è l'intesa su tutto e il Pistolero ha scelto la Juve come nuova tappa della sua vita calcistica. Col Barcellona si concorderà una cifra quasi simbolica, in un'operazione molto simile a quella che ha già visto Ivan Rakitic salutare il Camp Nou. La fumata bianca, esame permettendo (si svolgerà la prossima settimana, online), è dietro l'angolo.

Il piano B. E se fosse fumata nera? La Vecchia Signora da tempo segue Edin Dzeko, frenato dal complicato intreccio con Milik che dal bisogno della Roma di un punto di riferimento, tanto più dopo il KO di Zaniolo. Poi Morata, Cavani, lo stesso Milik e infine Giroud: il petalo scelto dalla società torinese ha già le fattezze di Suarez, ma i contatti con altri profili non mancano.

E Higuain? È al passo d'addio. Il centravanti argentino ha infine trovato l'accordo per la risoluzione: incasserà circa 4 milioni di euro per coprire parzialmente l'ultimo anno di contratto. E poi volerà a Miami da Beckham, pronto a sfidare suo fratello Federico, oggi allenatore del DC in MLS. La Juve registrerà una perdita di 18 milioni di euro a bilancio, ma risparmierà quasi tutto lo stipendio del Pipita. Resta aperto il capitolo Khedira. Le altre operazioni, per ora, vivono un momento di stand-by, in attesa di risolvere il caso di mercato legato alla maglia numero 9. O magari del classico colpo a sorpresa, che a Torino sono bravissimi a confezionare.