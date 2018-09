Higuain scaccia le streghe, ma il Milan non gioca ancora per lui

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Duecentotrentasei minuti senza segnare (più 204 nello scorso campionato). Un'infinità, se guardiamo gli straordinari numeri di Gonzalo Higuain nelle ultime stagioni, ma alla fine la rete tanto attesa è arrivata. Il primo centro in maglia rossonera del Pipita ha il dolce sapore della liberazione: dopo l'urlo strozzato in gola contro la Roma, l'argentino si è finalmente sbloccato, proprio nel giorno in cui sono arrivati i primi gol italiani di Cristiano Ronaldo.

Il Milan non è una squadra per attaccanti, o almeno non lo è stata negli ultimi anni. Dopo il ritiro di Pippo Inzaghi e l'addio contestuale di Zlatan Ibrahimovic, solo Mario Balotelli e Carlos Bacca sono riusciti a segnare con una certa continuità. Higuain è arrivato in estate per far dimenticare i disastri della scorsa stagione, quando il giovane Cutrone salvò l'onore di un intero reparto, poco prolifico nonostante i tanti soldi spesi per Kalinic e André Silva. Certo, il gioco dei rossoneri penalizza le prime punte: Suso, Bonaventura e Calhanoglu, ovvero le tre fonti principali della manovra, tendono a rallentare la stessa, penalizzando così i movimenti del terminale. E nelle prime uscite stagionali sono emersi i soliti problemi: poche verticalizzazioni e nessun rifornimento per l'ex Napoli e Juventus, che spesso sembra vagare senza una meta, avulso dal contesto. L'impressione è che la squadra non giochi ancora per lui: anche stasera pochi palloni disponibili, poi d'incanto ne arriva uno grazie a un rimpallo e viene spedito in fondo al sacco. Gattuso dovrà mettere mano agli schemi offensivi e cambiare qualcosa se vorrà sfruttare tutto il potenziale (immenso) del suo nuovo centravanti.