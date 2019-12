Higuain scontento del cambio, Sarri: "Loro tre non giocheranno sempre"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gonzalo Higuain, sostituito dopo un'ora di gioco nella gara vinta sulla Sampdoria dalla Juventus, non ha preso benissimo il cambio. Ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri risponde così: "A volte succederà anche dal primo minuto. Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Ha fatto bene nel primo tempo, poi si è un po' spento, però è anche un periodo in cui sta giocando continuamente, ci può stare". A breve tutte le dichiarazioni di Sarri.