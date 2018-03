Higuain sempre più decisivo: dieci gol e tre assist nel 2018 bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it

Sei gol in campionato, tre in Champions League e uno in Coppa Italia. Questo il bottino di reti di Gonzalo Higuain nel 2018, con l'argentino sempre decisivo nel momento in cui la Juventus ha avuto bisogno di lui. Dopo un avvio non felicissimo, visto che l'attaccante è rimasto a secco sia nella prima gara dell'anno contro il Cagliari che nella seconda con il Genoa, il Pipita si è caricato la Juventus sulle spalle e oltre ad aver segnato ha fornito anche l'assist fondamentale a Paulo Dybala nella gara di Wembley contro il Tottenham, per il gol che ha mandato la Vecchia Signora ai quarti di finale.

Passaggio decisivo, sempre per la Joya, anche domenica scorsa contro l'Udinese, così come stasera, nel recupero contro l'Atalanta, per il raddoppio di Blaise Matuidi. Non solo reti dunque per Higuain che proverà a essere fondamentale fino al termine della stagione, per aiutare i bianconeri a portare a casa più trofei possibili, per poi potersi concentrare al meglio sul Mondiale in Russia.