Higuain sfida fischi e passato. E la maledizione del numero 9

© foto di J.M.Colomo

Inizia oggi la stagione 2018/2019 del Milan dopo il rinvio della gara contro il Genoa. Inizia finalmente per i rossoneri con un grande numero 9. E questo nulla toglie al valore di André Silva, che al Siviglia ha siglato tre reti alla prima. A quello di Nikola Kalinic, perché se ti vuole Diego Pablo Simeone significa che forse non ti sei espresso ma che sei potenzialmente grande. Oppure a quello di Patrick Cutrone, futuro dell'attacco dell'Italia ma chiaramente ancora troppo acerbo per sostenere l'intero peso della responsabilità di un progetto. Così il Milan, Leonardo e Mirabelli, hanno deciso di prendere Gonzalo Higuain. Che torna a sfidare il Napoli, pronto ai fischi dei tifosi azzurri. Già tre gol in cascina agli azzurri, tra le sfide nella sfida del Pipita c'è anche quella di superare una maledizione. Perché dopo la stagione 2012/2013, ovvero l'ultima di Filippo Inzaghi, la 9 è stata fardello che nessuno ha saputo sopportare in rossonero. Da quel momento sono infatti stati sette i calciatori a vestire la 9 ma nessuno di loro è riuscito a fare la differenza. Stiamo parlando di Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula e André Silva, per un totale di 138 partite disputate e 31 gol. Giusto per intenderci, nello stesso periodo Gonzalo Higuain ha siglato 164 reti, tra Real Madrid (una stagione), Napoli e Juventus. L'auspicio del popolo milanista è uno. Che il club abbia finalmente trovato un grande 9, come ai vecchi tempi. Anche sulle spalle.