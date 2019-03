Higuain sul futuro: "Al Chelsea per restarci. Al River porte sempre aperte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista concessa a Fox Sport Argentina, nella quale Gonzalo Higuain ha annunciato il suo addio alla maglia dell'Argentina, il Pipita ha parlato anche del futuro: "Le porte per un ritorno al River non si chiudono mai. Adesso sono felice al Chelsea, ma in futuro chissà: ho fatto tutte le giovanili al River, mi hanno fatto crescere e dato grande affetto".

Prosegue sul campionato inglese: "Mi sono dovuto adattare il più rapidamente possibile per dimostrare che sono arrivato in una squadra per restarci. Sono contento della mia carriera, sono stato fortunato. Ho giocato nei tre migliori campionati al mondo e l’ho fatto con le squadre migliori".