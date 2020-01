Higuain sull'avventura al Chelsea: "Si aspettavano tanto in pochi mesi"

Intervistato dal Telegraph, Gonzalo Higuain parla della sua breve esperienza al Chelsea: Avrei dovuto far meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia stato male e siamo stati in grado di vicnere l'Europa League, oltre a raggiungere la Champions League e questi sono buoni risultati".

"Se sei un buon giocatore la gente si aspetta di tutto da te. Ma a volte non vengono prese in considerazione il fatto che vieni da un altro campionato e quello italiano è completamente differente dalla Premier League. E non considera il fatto che vi ho giocato solo per pochi mesi. Capisco che si aspettavano di più da me e lo apprezzo perché significa che si affidavano a me. E so che le persone hanno grandi aspettative dai migliori giocatori. Le critiche sono sempre ben accette, a patto che siano costruttive e non distruttive. Voglio solo dire che ho avuto la possibilità di giocare in uno dei campionati migliori al mondo".