Higuain: "Tornare al River? Non chiudo la porta, ma ora mi godo la Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain al River Plate è il sogno di tanti tifosi dei Millonarios: il Pipita iniziò la sua carriera nella squadra di Buenos Aires, per poi trasferirsi appena ventenne al Real Madrid. Il numero 21 della Juventus ne ha parlato oggi ai canali argentini di Fox Sports: "Non chiudo mai la porta a nulla, c'è un gran tecnico e dei compagni che conosco, la gente del River è sempre stata spettacolare nei miei confronti. Però ora penso al presente e a dare il massimo in Italia".

Segui il River?

"Sì, lo seguo sempre. Sono contento quando le cose vanno bene, e spero che vadano sempre meglio".

Hai detto che resterai alla Juve almeno fino al termine del tuo contratto attuale. Poi potresti tornare al River?

"L'ho detto prima, non chiudo alcuna porta. Il futuro è incerto, ora ho due anni di contratto qui e poi vedremo. Sono sempre legato al River, ai calciatori e ai tifosi. A dire la verità, non so cosa succederà. Però al momento voglio godermi la Juve".