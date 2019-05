Hiljemark a Genova: "Dispiace restare a guardare e non essere di aiuto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In volo da Goteborg a Genova per vivere la vigilia con i compagni del Genoa, cementare l'unione in vista di un match col Cagliari che, se non decisivo, poco ci manca. Come in settimana aveva già fatto Stefano Sturaro - riporta il sito ufficiale del club rossoblù -, l'infortunato di lungo corso Oscar Hiljemark è sbarcato oggi a Pegli per assistere all’allenamento. "Dispiace restare a guardare e non essere di aiuto. Ho sofferto in Svezia dove non ho perso una partita alla tv. Ci aspettano due finali. Possiamo farcela, uniti andiamo a prendercela".

Il centrocampista svedese rientrerà nella prossima stagione. L’operazione a cui è stato sottoposto a inizio febbraio ha dato garanzie per il futuro. "Sto decisamente meglio dopo aver superato questi primi tre mesi. Le cose stanno procedendo bene. Poche settimane e tornerò a lavorare in campo".