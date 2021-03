Hlozek piace anche in Italia. Sul classe 2002 dello Slavia gli occhi di Juve, Milan e Napoli

E' uno dei profili più promettenti della Repubblica Ceca. Adam Hlozek, classe 2002, si sta mettendo sempre più in luce con la maglia dello Slavia Praga e della sua Under 21. Attaccante con un fisico importante, ma anche dotato di tecnica e velocità. Non a caso diversi club europei ci hanno messo gli occhi addosso, fra Lipsia, Borussia Dortmund e West Ham. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il suo talento non sarebbe passato inosservato nemmeno in Italia con Juventus, Milan e Napoli che si sarebbero iscritte alla corsa.