Hockeista mancato, la 24 del Mamba. Cristante, Roma per consacrarsi

Avesse deciso di giocare a hockey, Bryan Cristante avrebbe potuto avere un futuro in Nazionale. "Meglio il calcio, meglio l'Italia", ha avuto modo di dire col sorriso il nuovo centrocampista della Roma. Padre canadese, la nazionale nordamericana lo voleva con sè ma la scelta è apparsa decisamente opportuna. Ha il nome di un'icona pop come il dandy Bryan Ferry, americano mancato visto che non ha mai nascosto di avere Kobe Bryant come idolo e per questo ha indossato in passato pure la sua 24 in Sicilia, Portogallo e Milano. Ora la Capitale, la nuova grande occasione per un giocatore che era un predestinato da giovanissimo e che poi ha mancato il salto giusto ai passi decisivi della carriera. Con Gian Piero Gasperini ha messo in mostra fisico e cavalli che al Benfica, ma pure al Palermo, erano mancati. L'ultima è stata la stagione giusta. Quella dove Cristante ha finalmente confermato premesse e promesse, dove ha vissuto un'evoluzione talmente importante da convincere tutti. Roma compresa, che per lui ha fatto un investimento importante e la sensazione è che prenderà in eredità i galloni e l'eredità di perni e capisaldi dei giallorossi come Nainggolan o Strootman. Alla fine, sempre meglio dell'hockey.