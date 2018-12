Una delle sorprese dell’anno di Bundesliga è stato senza dubbio l’Hoffenheim che per tutto il 2018 ha segnato nuovi record e conquistato nuovi traguardi nella storia del club. La squadra tedesca guidata dal giovanissimo Julian Nagelsmann ha conquistato per la prima volta la qualificazione ai gironi di Champions League grazie ad un terzo posto da incorniciare, conquistato nella scorsa stagione a discapito anche del prestigioso Borussia Dortmund battuto nello scontro diretto delle ultime giornate.

Giovani talentuosi, un allenatore in gamba e tanta voglia di stupire: questa è la ricetta dell’Hoffenheim che dopo aver meravigliato tutti nella scorsa stagione, anche in questa prima parte del nuovo campionato si è confermata una squadra ostica e che ha voglia di migliorare e confermarsi una delle nuove big di Bundesliga.

In Germania infatti Schalke, Leverkusen e Wolfsburg sembrano aver lasciato il posto ai nuovi Lipsia, Francoforte e appunto Hoffenheim, squadre che giocano un calcio votato all’attacco e che possono dare fastidio a chiunque. L’Hoffenheim di Nagelsmann ha sorpreso tutti per il suo modo di interpretare le gare, per l’organizzazione e l’imprevedibilità ma a giugno dovrà dire addio al suo allenatore che in scadenza si è già accordato con il Lipsia, velocissimo ad anticipare tutti e ad accaparrarsi uno dei migliori tecnici tedeschi in circolazione. 80 punti conquistati nell’anno solare 2018, qualificazione in Champions League per la prima volta nella storia del club e un terzo posto che ha fatto sognare tutti i tifosi: l’anno dell’Hoffenheim è stato sorprendente.