HOTEL MELIÀ - Fiorentina, Lo Faso: 3 milioni più bonus per prestito e riscatto

Fonte: Alessio Alaimo

Affare fatto tra la Fiorentina e il Palermo per Simone Lo Faso. Queste le cifre della trattativa: ai rosanero andranno 300.000 euro per il prestito al quale vanno poi aggiunti 2,7 milioni per il riscatto. Inoltre i siciliani avranno un ulteriore bonus alla prima presenza in Nazionale e alla prima in Under 21. Il giocatore firmerà per un anno con l'opzione per i prossimi quattro.