HOTEL MELIÀ - Fiorentina, Mati Fernandez verso la permanenza in viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mati Fernandez resterà alla Fiorentina. Il centrocampista cileno non ha ricevuto alcuna offerta concreta da parte del Bologna e a poche ore dalla fine delle trattative pare complicato trovare un'alternativa per lasciare partire il giocatore che dunque al 99% e a meno di clamorosi inserimenti dell'ultima ora, resterà in viola.