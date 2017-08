HOTEL MELIÀ - Fiorentina, Tomovic da piazzare in Italia. Terzino cercasi

© foto di Federico De Luca

Dopo l'acquisto di Cyril Thereau per sistemare l'attacco, la Fiorentina si concentra sulle cessioni, con Mati Fernandez e Nenad Tomovic ultimi esuberi da piazzare. Il primo ha rifiutato le mete oltre Oceano: niente Boca Juniors, niente MLS e soprattutto niente Messico, dove più squadre si erano fatte avanti per il suo cartellino. Il cileno aspetta una chiamata europea, ma al momento la sensazione è che sia molto più vicina una permanenza 'forzata' che un addio last minute. Per il secondo invece, la soluzione che si potrebbe trovare entro le 23 è quella del prestito in Italia. Il serbo non vuole andare in prestito all'estero, al massimo solo a titolo definitivo, ma a poche ore dal gong è una possibilità alquanto complicata. Corvino è a lavoro direttamente da Firenze, dove c'è maggiore tranquillità e possibilità di parlare con tutti via telefono. In entrata difficile immaginarsi un altro colpo di fine mercato, che potrebbe riscaldarsi solo nel caso in cui alla fine si decidesse di lasciar partire Maxi Olivera. Un altro esterno difensivo farebbe molto comodo a Pioli, ma senza uscite e con Strinic ormai alla Sampdoria, le alternative paiono essere sempre meno.