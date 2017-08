HOTEL MELIÀ - Inter, Ansaldi annuncia: "Vado al Torino, sono felice"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Vado al Torino, sono felice". Intercettato sotto la sede dell'Inter, Cristian Ansaldi annuncia in pratica il suo trasferimento in granata: "Speriamo di dare il massimo per la squadra".

Hai già parlato con Mihajlovic?

"No. Cosa mi aspetto? Di dare sempre il meglio".

Il tuo obiettivo era rimanere all'Inter?

"Era il mio obiettivo, ora è cambiato".

Sei deluso?

"No".

Ti aspettavi di giocare di più?

"Sì. L'anno scorso ho avuto un paio di infortuni e si pagano".

Icardi ti ha fatto gli auguri?

"Non ho parlato con nessuno. Prima devo firmare e poi parlerò".

Punti al Mondiale?

"È l'obiettivo di tutti. L'Inter? Penso che tornerà in Champions. Con Spalletti non ho parlato".