HOTEL MELIÀ - Inter, Gabigol in sede: ore decisive per l'addio

Gabriel Barbosa si avvicina a salutare l'Inter. Come testimoniato dai nostri colleghi in quel di Milano, l'attaccante brasiliano è arrivato pochi minuti fa nella sede nerazzurra. Ore calde per il suo futuro: sul piatto la proposta del Benfica, sinora Gabigol ha rifiutato tutte le destinazioni ma questo incontro potrebbe sbloccare la situazione.