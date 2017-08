HOTEL MELIÀ - Lazio, caccia al difensore: Paletta in attesa di una nuova chiamata

Ultimo colpo cercasi in casa Lazio. Simone Inzaghi, dopo l'addio ormai datato qualche giorno di Wesley Hoedt, ha chiesto espressamente di non terminare la sessione di calciomercato senza l'acquisto di un sostituto dell'olandese. Tare era convinto di avere in pugno, ormai da tempo, il cartellino di Gabriel Paletta, ma i contatti di ieri hanno portato le parti a una rottura che ha raffreddato improvvisamente tutto. Il suo agente, Martin Guastadisegno, ieri ha dichiarato che il giocatore potrebbe anche restare al Milan, ipotesi che però non piace soprattutto allo stesso giocatore. Dunque oggi cosa potrebbe accadere? Semplice: se la Lazio deciderà di alzare l'offerta per quanto riguarda l'ingaggio dell'italo-argentino, allora la trattativa si sbloccherebbe immediatamente, con buona pace di tutti. In alternativa, i dirigenti laziali stanno sondando il terreno internazionale per cogliere la prima occasione utile, che però per il momento non si è palesata. A poche ore dal gong Lotito deve trovare un difensore, il problema è che il tempo scorre e a parte Paletta le alternative paiono essere poco convincenti.