HOTEL MELIÀ - Lazio, salta Di Gennaro al Parma: andrà alla Salernitana

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salta clamorosamente l'accordo tra la Lazio e il Parma per Davide Di Gennaro, con il centrocampista che dunque non vestirà la maglia dei ducali. Il giocatore vestirà invece la maglia della Salernitana dello stesso Lotito, che dunque si ritrova tra le fila un ottimo acquisto per la mediana.