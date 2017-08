HOTEL MELIÀ - Milan concentrato sulle uscite. Niang-Toro, trattativa a oltranza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un Milan unicamente concentrato sulle uscite quello che si appresta ad affrontare l'ultimo giorno di calciomercato. Ieri trattativa serrata per il trasferimento al Torino dell'attaccante Mbaye Niang: c'è ancora distanza tra le parti, circa cinque milioni di euro il gap dopo l'offerta da 15 milioni di euro presentata dalla società granata. Ma l'entourage del calciatore fa sapere che c'è fiducia.

In stand-by la trattativa per il trasferimento di Gabriel Paletta alla Lazio: ieri il suo procuratore ha incontrato il club biancoceleste, ma le parti non hanno trovato l'accordo.

Difficilmente si muoveranno in queste ultime ore Gustavo Gomez e José Sosa. Difficile il colpo last minute in entrata, ieri il procuratore di Jakub Jankto ha offerto la mezzala dell'Udinese a Mirabelli, ma il tempo stringe e l'Udinese non vuole privarsi di un calciatore così importante.