HOTEL MELIÀ - Milan, l'ag. di Paletta in sede: il difensore verso la Lazio

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si scalda la pista che porta alla cessione di Gabriel Paletta dal Milan con direzione Lazio. Martin Guastadisegno, agente del calciatore, in questo momento si trova all'interno di Casa Milan, sede del club rossonero, per discutere del passaggio del difensore in biancoceleste.