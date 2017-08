HOTEL MELIÀ - Niang vuole il Toro, ma c'è distanza col Milan: occhio alla Premier

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

M'Baye Niang continua a vivere in un limbo in questi ultimi giorni di trattative. Dopo il no alla Russia, il giocatore continua a spingere per andare al Torino, ma tra domanda e offerta ballano ancora 5-6 milioni di euro. Nel frattempo, Mino Raiola, agente del francese, si trova in Inghilterra e non è dunque da escludere che possano scaldarsi nuovamente piste che portano in Premier League, con Watford ed Everton da tempo interessati all'attaccante rossonero.