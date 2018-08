HOTEL MELIÀ - Sampdoria, incontri di mercato per tutti i reparti

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il summit ancora in corso tra la Sampdoria e Puccinelli, agente tra gli altri di Lorenzo Tonelli, potrebbe portare in dote altri affari oltre a quello già ufficiale con il Napoli. Le parti potrebbero parlare anche di Mattia Destro per l'attacco e di Riccardo Saponara, in uscita dalla Fiorentina, che piace da tempo a Marco Giampaolo.