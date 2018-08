HOTEL MELIÀ - Sampdoria, iniziato il summit con l'agente di Destro

Fonte: Marco Conterio

E' iniziato poco fa un summit tra i dirigenti della Sampdoria e Puccinelli, agente del difensore del Napoli Lorenzo Tonelli e dell'attaccante del Bologna Mattia Destro. Per il primo non dovrebbero esserci intoppi, mentre per il secondo potrebbe partire una vera e propria trattativa dopo il fallimento dell'approdo a Genova di Simone Zaza.