HOTEL MELIÀ - Sampdoria, spunta l'idea Slimani: pressing sul Leicester

Fonte: Alessio Alaimo

Nome nuovo per l'attacco della Sampdoria: secondo quanto raccolto da TMW, il club blucerchiato è in pressing per arrivare a Islam Slimani, attaccante algerino classe '88 del Leicester, autore di 7 gol in 16 presenze nella scorsa stagione con la maglia delle Foxes.