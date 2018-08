HOTEL MELIÀ - Torino, sorpasso per Zaza. La Samp torna su Destro

Fonte: Gianluigi Longari e Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino mette la freccia e sorpassa la Sampdoria: il club granata ha infatti superato i blucerchiati nella trattativa per riportare in Italia Simone Zaza. L'ex attaccante della Juventus, oggi al Valencia, era da tempo nel mirino del Toro: negli ultimi giorni la Samp ci ha provato in modo molto concreto, arrivando a un passo dalla chiusura. Ma il ritorno di fiamma del Torino ha convinto Zaza ad accettare la corte di Cairo e Petrachi. A questo punto, la Sampdoria è pronta a virare con decisione su Mattia Destro, attaccante del Bologna già trattato nelle ultime ore.