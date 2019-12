© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benedikt Howedes, difensore della Lokomotiv Mosca con un passato alla Juventus, ha parlato a Spox anche del suo periodo bianconero: "Lo spirito di squadra alla Juve era clamoroso. Sono rimasto estremamente colpito del modo in cui ci si confronta al suo interno. Quando sono arrivato la prima volta, ero davvero emozionato. Alcune leggende come Buffon e Chiellini sono venuti a sostenermi e salutarmi banciandomi e abbracciandomi che fossi lì da anni. E' stata una sensazione travolgente che mi ha lasciato senza fiato. Da loro ho imparato la fame di vittorie. Vogliono avere successo ogni giorno. Un giorno Buffon, prima di una partita in cui sarebbe andato in panchina, ha fatto un discorso molto emotivo e poetico. Non c'è ego, conta solo la squadra. L'anno prima che arrivassi io (il 2016 n.d.r.), tutta la squadra ha ricevuto in premio una Ferrari per la vittoria dello scudetto e chi non voleva la macchina ha ricevuto un corrispettivo economico per fare pari. Questo dimostra di che livello stiamo parlando. Di quella esperienza mi porto il ricordo di aver giocato in uno dei club più importanti nel mondo".