Hugo Maradona: "L'eredità non mi intessa. I suoi regali? Napoli e una sveglia di Topolino"

La guerra alla sua eredità avvelena ulteriormente il dopo Maradona, già reso difficile da una scomparsa inattesa e che nessuno si è riuscito ancora a mettere alle spalle: "A me non interessa, giusto vada ai figli. - dice Hugo Maradona nella sua intervista al Corriere della Sera - Il suo regalo? Una sveglia di Topolino e... Napoli. E' questo il suo pià bel regalo: mi ha portato a Napoli, lo ringrazierò sempre. Vivo qui e in questo momento l’amore dei tifosi per Diego attenua il mio dolore. Poi, c’è anche una sveglia, a forma di Topolino, il personaggio Disney. Mi rimproverava che dormivo troppo, gli dissi che non avevo una sveglia e lui me la fece avere. Grande e con un trillo forte. Ora l’ho passata a mio figlio Tiago che ha 23 anni. Diego è stato il suo padrino".