Hugo Maradona querela quattro giornalisti per le parole offensive nei confronti di Diego

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, ha depositato una citazione per ingiuria, nel Tribunale di Napoli, nei confronti dei giornalisti Filippo Facci, Giampiero Mughini, Alessandro Sallusti, Alessandro Cecchi Paone e tutte le tv “che amplificano i loro messaggi offensivi e diffamatori nel confronti del defunto” Pibe de Oro. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, citando anche le parole di Angelo Pisani, legale di Maradona: “Definire drogato un uomo vittima delle proprie fragilità è una delle più ignobili e violente azioni discriminatorie da parte di chi non solo ha dimostrato di non avere tatto, ma di non avere nemmeno rispetto per un defunto e per il dolore dei suoi familiari. Mi chiedo perché il signor Facci, come Sallusti e gli altri, non hanno abbiano mai avuto il coraggio di pronunciare queste parole offensive davanti a Diego Armando Maradona o davanti al fratello Hugo”.