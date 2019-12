Hype senza seguito. Pedro è ancora oggetto misterioso in casa viola

© foto di Federico De Luca

In campo lo si è visto fin troppo poco, per poterci fare un'idea precisa. Ma di certo la Fiorentina e Vincenzo Montella avranno argomenti ben più concreti per giudicare i primi mesi italiani di Pedro, attaccante brasiliano arrivato alla Fiorentina la scorsa estate a fronte di una spesa di quasi 15 milioni di euro. Ad oggi sono 35 i minuti giocati dal classe '97, una mezzora abbondante in cui fra l'altro non ha lasciato traccia. Per tutti questi motivi, nelle ultime settimane, l'ipotesi di una cessione in prestito a gennaio è iniziata a circolare con insistenza.

Le strade percorribili - Diversi club brasiliani, fra cui Fluminense e soprattutto Flamengo, hanno chiesto informazioni per il prestito. Ma l'idea della Fiorentina e del giocatore stesso è quella di restare in Europa, e possibilmente in Italia, per proseguire nel processo di ambientamento ai ritmi di gioco del Vecchio Continente. Dal Portogallo è arrivata una richiesta d'acquisto da parte del Braga, ma la società viola non sembra interessata alla cessione. Anche perché il presidente Rocco Commisso è il primo ad essere curioso di capire chi è realmente Pedro, come ammesso dal diretto interessato nelle scorse ore.