Hysaj e il rinnovo col Napoli. L'ag: "Si firmi entro il 5 ottobre, altrimenti il rischio è che salti..."

"Il Napoli gli rinnovi il contratto entro il 5 ottobre, altrimenti non so più se questo rinnovo si farà...". E' il messaggio che Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha lanciato al Napoli tramite i microfoni di 'Radio Punto Nuovo'. Il terzino albanese è legato al club partenopeo da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. “Cerco sempre di essere collaborativo. L’agente è il punto d’incontro tra calciatore e club, bisogna essere bravi a far ragionare entrambe le parti. C’è stato qualche passo in avanti e tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Il mio interesse è rinnovare entro il 5 ottobre, successivamente non so più se si rinnova. Sono fiducioso, ma non dipende più da me, io ho fatto quello che potevo fare".