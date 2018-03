Hysaj e la clausola: 50mln di euro possono bastare, o forse no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo un recentissimo studio condotto e pubblicato dal CIES, il suo valore adesso si aggira sui 68 milioni di euro. Elseid Hysaj continua il suo processo di crescita tra le file del Napoli, alla corte di quel Maurizio Sarri che l’ha fatto maturare con la maglia dell’Empoli e poi esplodere ad altissimi livelli con la casacca partenopea. Nelle scorse ore l’esterno albanese ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, affrontando qualche tema legato al presente ma soprattutto legato al suo futuro. Raccontando di voler vincere lo Scudetto ai danni della Juventus aggiungendo, inoltre, l’entità della clausola rescissoria presente sul suo contratto con il club del patron Aurelio De Laurentiis. “Ho una clausola da 50 milioni, quindi chi vuole acquistarmi già sa che dovrà andare dal Napoli con questa cifra”, le parole del classe ’94 che nelle prossime settimane potrebbe firmare un nuovo accordo con la Società campana.

Cinquanta milioni di euro possono bastare, o forse no. Perché la dirigenza, intanto, lavora per aumentare o eliminare la clausola rescissoria nel nuovo accordo con il calciatore e con il suo agente, Mario Giuffredi, mentre alcune voci di mercato vogliono un grande club europeo già sulle tracce dell’ex Empoli e disposto a versare i 50 milioni di euro nelle casse del Napoli, che servirebbero di fatto a mettere fuorigioco i partenopei e accaparrarsi il cartellino dell’albanese. La scorsa estate ci pensò la Juventus, ma ora Hysaj vuole soltanto giocarsi - insieme alla sua squadra - tutte le carte utili per completare il percorso tricolore. Quello che lo lancerebbe dritto dritto nella storia del Napoli e della città partenopea, per il futuro e per l’eventuale rinnovo ci sarà tempo e modo di riparlarne.