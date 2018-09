Hysaj e lo scarso rendimento in Nazionale: "Io do sempre il 100%"

© foto di Federico De Luca

Conferenza stampa dal ritiro dell'Albania per il difensore del Napoli Elseid Hysaj. Il laterale azzurro ha risposto ai giornalisti che gli imputavano un rendimento inferiore con la maglia della sua rappresentativa rispetto a quanto fatto vedere in Serie A: "Dopo le partite mi sento a posto con me stesso - si legge su TuttoNapoli.net -. Io do sempre il 100%. Vengo qui con piacere per aiutare il mio paese. Voglio fare qualcosa di importante per il mio paese, il resto non mi interessa".