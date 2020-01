© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"O il Napoli gli rinnova il contratto o in estate andrà via". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Kiss Kiss Napoli', il procuratore del terzino del Napoli Elseid Hysaj, calciatore legato al club partenopeo da un contratto in scadenza nel 2021. "Abbiamo parlato nelle scorse settimane del rinnovo di contratto, ma poi vediamo. Non siamo disponibili ad aspettare a vita. Nella vita ci vuole rispetto per le persone, per i calciatori che hanno dato tanto. Non siamo disposti ad aspettare a vita le volontà del Napoli. Potremmo scegliere di non rinnovare più e andare via in estate. I rinnovi o li fai o non li fai. Se sono così lunghi e logoranti diventano un male. Io avrei definito quanto prima queste situazioni per dare serenità ai calciatori e farli esprimere al meglio nella stagione in corso. E' un segnale di continuità perché io butto le basi e do fiducia, invece così si creano incertezze per il futuro", ha detto Mario Giuffredi.