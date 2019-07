Hysaj pronto per l'addio al Napoli. Ma la Roma prima deve vendere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra le tante discussioni di mercato che potrebbero andare in scena quest'oggi, fra Assemblea di Lega e compilazione del calendario, c'è anche quella che riguarda Napoli e Roma per Elseid Hysaj. Il terzino albanese nelle scorse settimane non ha nascosto la propria voglia di provare una nuova esperienza e i giallorossi, insieme al Tottenham, sono la squadra che fin da subito ha mostrato maggiore interesse.

Valutazione ed eventuali cessioni giallorosse - Il Napoli per il cartellino del giocatore parte da una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Una cifra che alla Roma potrebbe pure andar bene, ma in casa giallorossa si aprirebbe il problema dell'abbondanza. Se Petrachi decidesse di affondare il colpo per Hysaj, insomma, dovrebbe prima lavorare alla cessione di uno dei giocatori attualmente in rosa: capitan Florenzi non sembra in partenza, per questo il nome più caldo in tal senso è quello di Rick Karsdorp.