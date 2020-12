1 settimana al mercato - Benevento, da Llorente a Pavoletti e Cutrone: tante le idee per l'attacco

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

BENEVENTO

"Siamo vigili ma un nome qualunque non ci serve". Ha parlato così, nei giorni scorsi, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi a proposito della sessione di mercato invernale. Il club campano, insomma, ha le antenne dritte in vista di gennaio ma l'intenzione è andare a prendere, nel caso, uno o più giocatori che possano far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. Altrimenti si andrà avanti così.

Due i ruoi da coprire - Salvo sorprese, il primo rinforzo per Inzaghi sarà in attacco. Serve qualcuno che possa garantire qualche gol in più, soprattutto viste le tante occasioni create in ogni gara. E i nomi in ballo sono tanti, tutti con la prerogativa di conoscere già il campionato italiano: il nome da copertina sarebbe quello di Fernando Llorente, ma da tempo si parla anche di Pavoletti, Cutrone o Pinamonti. Nelle ultime ore, però, i radar sono stati puntati anche verso Parma dove uno fra Cornelius e Inglese sembra essere in uscita. Attenzione poi alla difesa: se il mercato regalerà l'occasione giusta, il Benevento potrebbe aggiungere alla rosa un difensore centrale di piede destro.