1 settimana al mercato - Bologna alla ricerca della punta. Inglese nome caldo, poi uno stopper

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

BOLOGNA

Servono due pedine per Sinisa Mihajlovic per il suo scacchiere. Quasi certamente un difensore, con il Torino che potrebbe tornare di moda dopo i tanti no per Lyanco. Il centrale potrebbe quindi rispondere al nome di Nkoulou, ma nella lista ci sono anche i due romanisti Juan Jesus e Cetin (quest'ultimo in prestito al Verona). Invece per l'attacco il nome caldo è quello di Roberto Inglese, anche se il prezzo pagato dal Parma in estate - circa 20 milioni di euro per il riscatto - non aiuta voli pindarici. Per il ruolo di centravanti c'è anche Patrick Cutrone, in uscita dalla Fiorentina, anche se la concorrenza è folta. Possibile cessione per Sansone che ha un ingaggio molto alto.