1 settimana al mercato - Crotone, priorità alla punta. Radar accesi anche sul centrocampo

vedi letture

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

CROTONE

Dopo un avvio di stagione complicato, il Crotone sta trovando una certa continuità di risultati e la squadra ha iniziato a dare le risposte che mister Stroppa chiedeva. I giocatori arrivati in estate hanno avuto tempo e modo di ambientarsi e nei prossimi mesi potranno alzare ulteriormente il proprio rendimento, ma inevitabilmente una mano arriverà anche dal mercato. A gennaio, il Crotone potrebbe intervenire per sistemare almeno due reparti.

Una punta e attenzione alle occasioni a centrocampo - La priorità sembra essere davanti. Un nome che piace da tempo alla dirigenza è quello di Patrick Cutrone: l'ex Milan dirà addio alla Fiorentina, tornerà al Wolverhampton per poi ripartire in prestito. Ma le pretendendi non mancano, così come le alternative. Occhio poi al centrocampo. Molto sarà legato alle occasioni che il mercato presenterà, l'identikit è comunque quello di una mezzala di qualità che possa garantire anche qualche gol nella seconda parte di stagione.